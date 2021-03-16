Bütçe şubatta fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre geçen ay bütçe gelirleri yüzde 38.8, giderleri yüzde 3.1 arttı. İlk iki ayda da bütçe gelirleri, yüzde 0.4 artarak 209 milyar 188 milyon lirayı, giderleri yüzde 8.2 artarak 210 milyar 172 milyon lirayı buldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi şubatta 23 milyar 170 milyon lira fazla, ilk iki ayda ise 984 milyon lira açık verdi.

Ödenekler kullanılıyor

2021 için merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon lira ödeneğin yüzde 7.2’si şubatta kullanıldı. Faiz dışı fazla 35 milyar 927 milyon liraya vardı. Bu rakam geçen sene şubat ayında 6 milyar 800 milyon liraydı. Şubatta faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.4 artarak 83 milyar 652 milyon liraya ulaştı. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 7.2 olarak hesaplandı.

Personel giderleri arttı

Şubatta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına nazaran yüzde 20.5 artarak 27 milyar 627 milyon lira oldu. Personel giderleri için bütçede öngörülen 326 milyar 633 milyon lira ödeneğin yüzde 8.5’i kullanıldı. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, şubatta geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 19.9 artışla 4 milyar 667 milyon liraya dayandı ve bütçede öngörülen 54 milyar 527 milyon lira ödeneğin yüzde 8.6’sı kullanıldı. Mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 89 milyar 67 milyon lira ödeneğin yüzde 5.8’i harcandı. Şubatta yüzde 30.8 azalışla 5 milyar 210 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti. Cari transferler geçen ay yüzde 14.6 artarak 42 milyar 612 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 536 milyar 14 milyon lira ödeneğin yüzde 7.9’u kullanıldı.

Faiz harcamaları azaldı

Şubatta 1 milyar 425 milyon lira sermaye gideri, 406 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 1 milyar 705 milyon lira oldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 azalarak 12 milyar 757 milyon lira olarak kayıtlara geçti.