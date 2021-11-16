Bütçe gelirleri arttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına nazaran yüzde 22.9 artışla 114 milyar 16 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 34.6 artışla 131 milyar 422 milyon liraya ulaştı.

Açık 78.5 milyar lira

İlk 10 ayda ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 34.3 yükselerek 1 trilyon 104 milyar 572 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 22.3 yükselerek 1 trilyon 183 milyar 72 milyon liraya vardı. Böylece merkezi yönetim bütçesi ekimde 17 milyar 406 milyon lira, ilk 10 ayda da 78 milyar 499 milyon lira açık verdi.

2020 Ekim ayında 6 milyar 866 milyon lira olan faiz dışı fazla ise bu senenin aynı döneminde 3 milyar 106 milyon liraya geriledi. Faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 36.3 artarak 117 milyar 122 milyon liraya çıktı. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 10 olarak hesaplandı.

Ödeneğin önemli bölümü kullanıldı

Ekimde personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.5 artarak 31 milyar 536 milyon lira oldu. Personel giderleri için bütçede öngörülen 326 milyar 633 milyon lira ödeneğin yüzde 9.7’si kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27.9 artarak 5 milyar 93 milyon lirayı buldu. Böylece bütçede öngörülen 54 milyar 527 milyon lira ödeneğin yüzde 9.3’ü kullanılmış oldu.

Aynı dönemde mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 89 milyar 67 milyon lira ödeneğin yüzde 18.7’si harcandı. Ekimde yüzde 94.4 artışla 16 milyar 631 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler ekimde geçen yılın aynı ayına nazaran yüzde 14.2 artarak 43 milyar 502 milyon lira olarak belirlendi. Bütçede öngörülen 536 milyar 14 milyon lira ödeneğin yüzde 8.1’i kullanıldı.

Rakamlar farklılaşıyor

Faiz hariç bütçe giderleri ilk 10 ayda geçen yılın aynı dönemine nispeten yüzde 21 artarak 1 trilyon 26 milyar 499 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 88 olarak hesaplandı.

Personel giderleri, aynı dönemde yüzde 19.2 artışla 291 milyar 818 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Personel giderleri için bütçede öngörülen 326 milyar 633 milyon lira ödeneğin yüzde 89.3’ü kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, ilk 10 ayda geçen yılın aynı dönemine nispeten yüzde 18.6 artarak 47 milyar 794 milyon liraya dayandı. Böylece bütçede öngörülen 54 milyar 527 milyon lira ödeneğin yüzde 87.7’si kullanılmış oldu.

İlk 10 ayda mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 89 milyar 67 milyon lira ödeneğin yüzde 94,6’sı harcandı. Bu dönemde mal ve hizmet alım gideri yüzde 32.6 yükselişle 84 milyar 272 milyon lira oldu. Cari transferler yüzde 17 artarak 481 milyar 229 milyon liraya çıktı. Bütçede öngörülen 536 milyar 14 milyon lira ödeneğin yüzde 89.8’i kullanıldı.