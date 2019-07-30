Büşra Ün çiftlerde şampiyon, teklerde ikinci oldu - Paralimpik tenisçi, Nottingham Futures Turnuvası'nda çiftlerde şampiyonluğa ulaştı, teklerde ise finalde kaybetti



ANKARA (AA) - Paralimpik milli tenisçi Büşra Ün, Nottingham Futures Turnuvası'nda çiftlerde şampiyon, teklerde ise ikinci oldu. İngiltere'nin Nottingham kentinde düzenlenen turnuvada Büşra, İngiliz partneri Lauren Jones ile çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Büşra-Jones çifti, finalde Wendi Schutte (Hollanda)-Jessica Webb (İngiltere) ikilisini 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu Büşra, tekler finalinde ise çiftler kategorisindeki partneri Lauren Jones'a 4-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenilerek ikincilikle yetindi.

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