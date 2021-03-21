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Yerel BUSKİ’den ‘Dünya Su Günü’ ziyaretleri
Yerel

BUSKİ’den ‘Dünya Su Günü’ ziyaretleri

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Genel Müdür Yardımcıları İbrahim Yedikardeş, Mesut Boz, Devrim İzgi ve İsmail Gerim’den oluşan BUSKİ heyeti, ‘Dünya Su Günü’ öncesi, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 11:54:00 -
BUSKİ’den ‘Dünya Su Günü’ ziyaretleri

Her yıl 22 Mart günü, dünyada giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasını teşvik etmek amacıyla kutlanan “Dünya Su Günü”, Türkiye’de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ülkelerin su politikalarına yön veren kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının suyun yaşam için önemine dikkat çeken etkinliklerine sahne olan 22 Mart Dünya Su Günü, suyun stratejik önemine işaret etmesiyle de gündem oluşturuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü de bugünün anlam ve önemine dikkat çeken etkinliklerde bulunuyor.

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Genel Müdür Yardımcıları İbrahim Yedikardeş, Mesut Boz, Devrim İzgi ve İsmail Gerim’den oluşan BUSKİ heyeti, “Dünya Su Günü” öncesi bir dizi ziyarette bulundu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay’ı ziyaret eden BUSKİ heyeti, Bursa’daki su kaynaklarının korunup geliştirilmesi noktasında yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bursa’nın uzun vadeli su projeksiyonuna ışık tutulan ziyaretlerde, 2023 yılında Çınarcık Barajı’nın da devreye girmesiyle, şehrin yaklaşık 2050 yılına kadar olan su ihtiyacının karşılanmış olacağına dikkat çekildi. İklim değişiklikleri ve dönemsel kuraklıkların da su kaynaklarını tehdit ettiğinin vurgulandığı ziyaretlerde, kuraklıkla mücadelede kent dinamiklerinin ortak hareket etmelerinin önemine işaret edildi.

Oluşturulacak sinerjiyle yaşanabilecek sorunların üstesinden gelinebileceğine değinilerek, toplumda su tasarrufu bilincinin oluşturulması amacıyla ortak etkinlikler düzenlemenin yararına vurguda bulunuldu.

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