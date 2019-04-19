Burundi'de tepki çeken karar! Yeni cami ve kilise açılması yasaklandı Burundi'nin Bujumbura kentinde yeni ibadethane açılması hükümet tarafından yasaklandı.

Burundi'de hükümet, ülkenin en büyük kenti ve eski başkent olan Bujumbura'da yeni ibadethane açılmasını yasakladı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bujumbura'da bugünden itibaren cami ve kilise açılamayacağı belirtildi. Açıklamada, yeni ibadethane açmak isteyen dini kuruluşların şehir dışında, taşradaki yerleşim beldelerini tercih edebileceği ifade edildi. Burundi'de nüfusun yüzde 80'ini Hristiyanlar, yüzde 10'unu ise Müslümanlar oluşturuyor. Yılbaşında yapılan değişiklikle ülkenin siyasi başkenti Gitega olmuştu.

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