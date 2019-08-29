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Burun estetiği öncesi bunlara dikkat

Op.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:08
Burun estetiği öncesi bunlara dikkat

Op.Dr. Bahadır Baykal, ülkemizde en sık yapılan estetik ameliyatların başında burun estetiğinin geldiğini söyledi.


Bazen görsel amaçlı yapılan bu ameliyatın çoğu zaman da kişinin burun tıkanıklığını gidermek için yapıldığını ifade eden Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, “Amaç estetik olarak daha güzel, fonksiyon olarak rahat nefes alabilen sağlıklı bir burun elde etmektir. Burnu yüz ile uyumlu hale getirmek için burnun şekli, büyüklüğü ve genel görüntüsünde değişiklikler yapılabilir. Bu ameliyatla burun küçültülebilir veya büyültülebilir, kontüründe değişiklikler yapılabilir, burun sırtındaki kemer düzeltilebilir, burun ucunun kalkıklığı ayarlanabilir. Ancak tüm bunların ne kadar ve ne derece gerçekleşebileceğine kişinin kıkırdak ve kemik yapısı ile cildinin kalınlığı izin verir” diye konuştu.


Burun oldukça geniş veya uzunsa, burun kemiği kırık ve çökükse, travma veya kaza sonrası burnun şekli değişmişse, burunda gözlük kullanımını engelleyecek derecede büyük kemer varsa, burun ucu düşükse, burun delikleri asimetrikse, burun aksında eğrilik varsa, burun tıkanıklığı sorunu burnun şekil bozukluğundan kaynaklanıyorsa burun estetiği içi uygun şartlar olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Bahadır Baykal, burun estetiği ameliyatından 2 hafta önce yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:


“Aspirin ve aspirin içerikli ilaçları kullanmayı bırakmalısınız. Nezle, grip ya da başka bir hastalıkla ilgili problem yaşıyorsanız, doktorunuza konuyla ilgili bilgi vermelisiniz. Sigara, iyileşme sürecini olumsuz yönde etkiliyor bu nedenle sigara içmeyi ameliyatınızdan en az 2 hafta önce bırakmalısınız. Bitkisel takviyeleri kullanmayı bırakmalısınız. Özellikle yaz aylarında ameliyat olacak hastalarımızın yüzlerini güneş ışınlarından korumaları gerekli. Alkol ve alkollü içecekleri, ameliyatınızdan en az 1 hafta önce bırakmalısınız. Yüzünüzü antibakteriyel bir sabunla güzelce temizleyin. Oje ve tırnak cilalarınızı çıkarmayı unutmayın. İyi ve rahat bir uyku uyumaya çalışın. Gece yarısından sonra yemek yemeyin, şu dahil bir şey içmeyin. Ameliyat sonrasında giymeniz için yanınıza önden düğmeli ya da fermuarlı kıyafetler alın. Burnunuz hassas olacağı için küçük darbeler bile problem olabilir. Ameliyat öncesi bir şeyler yiyip içmeyin. Yüzünüzü antibakteriyel bir sabunla temizleyin. Makyaj yapmayın, renksiz dudak kremleri de dahil olmak üzere herhangi bir ruj kullanmayın. Peruk, kaynak saç, saç tokaları ve mücevherlerinizi çıkarın. Ameliyattan bir kaç gün önce tuz miktarınızı azaltmanız önemli. Eğer dengeli ve bilinçli yemek yiyorsanız sağlıklısınızdır. Ama yine de söylemekte fayda var potansiyel alerjik yiyecekleri elemine edebilirsiniz süt, yumurta, ceviz, balık, kabuklu deniz ürünleri gibi.”

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:08
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