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Burun düşüklüğüne ameliyatsız çözüm

Uzman Dr.

02 Mayıs 2019 Perşembe 12:39
Burun düşüklüğüne ameliyatsız çözüm

Uzman Dr. Jale Şenyurt, burun düşüklüğüne ameliyatsız çözüm olduğunu söyledi.


Uzman Dr. Jale Şenyurt, “Burun şüphesiz ki yüzün en dikkat çeken noktasıdır. Burunda estetik açıdan hoş olmayan görüntü kişiler de özgüveni zedeleyebilir. Bu can sıkıcı sorunlardan biri de burun ucu düşüklüğüdür. İple burun kaldırma yöntemi ile hem acısız hem de konforu bir biçimde burun ucu düşüklüğü sorunu giderilebiliyor. Burun ucunda düşüklük bazen gülme sırasında daha da belirginleşebilir ve estetik olarak güzel olmayan bir görünümün meydana gelmesine sebep olur. Hatta kişiler bazen bu nedenle gülümsemekten de kaçınırlar. Bu sorundan kurtulmanın yollarından en kolayı İple burun kaldırma yöntemidir” dedi.


İple burun estetiğinin burun dokusunda fazla değişiklik yapmadan uygulanan basit, acısız, ağrısız ve konforlu bir işlem olduğunu ifade eden Dr. Şenyurt, “İple burun estetiğinde burun kaldırma uygulaması yapılır. Kemerli burun için de yine burun ucunun kaldırılması ile burun kemeri daha az göze çarpar hale getirilir. Bu yöntem sonrası bir çok kişi daha rahat nefes alır. Çünkü burun ucu düşüklüğü hava geçişini olumsuz etkilemektedir. İşlem lokal anestezi ile gerçekleşir. Burun içinden küçük bir kesi ile burun ucu kıkırdaklarının septum dediğimiz kıkırdak desteğe asılması işlemidir. Bu sayede burun ucunun kalkıklığının artması sağlanmış olur. 15-20 dakika sürer. Uygulama sonrası morarma görülmeyeceği gibi aynı zamanda da iyileşme süreci de hızlıdır. Ayrıca izsiz bir yöntemdir. Ağrı diğer burun operasyonlarına oranla yok denecek kadar azdır. Günlük hayatı fazla ertelemeden geri dönmek isteyenler için iple burun estetiği doğru bir seçim olacaktır. Burun şekli uygun hastalarda uygulanan bu yöntem, burun kemeri çok fazla olan, burun kemikleri ve ucu çok geniş kişilerin için uygun bir yöntem değildir” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 12:39
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