BURULAŞ’tan iki önemli duyuru
BURULAŞ resmi internet sitesinde 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren Bursaray seferleri ve Bursa-Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri hakkında açıklamalarda bulundu.
BURULAŞ resmi internet sitesinde 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren Bursaray seferleri ve Bursa-Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Yapılan açıklamalarda Bursaray seferlerinin 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren Saat 22:30 ’da sonlandırılacağı ve BBBUS Bursa-Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerinin %50 yolcu kapasitesiyle başlayacağını duyurdu.