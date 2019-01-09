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Burulaş'ın biletleme operasyonu Vodafone Bulut'a taşındı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin:- "Yaptığımız iş birliğiyle Bursa'nın en büyük ve temel taşımacılık şirketi Burulaş'ın da bütün biletleme sistemlerini İstanbul Esenyurt'ta bulunan bu merkezimize taşıyarak, maksimum güvenliğin yanı sıra çok daha verimli ve yüksek performanslı bir yapıya kavuşturmuş olduk"

09 Ocak 2019 Çarşamba 12:25
Burulaş'ın biletleme operasyonu Vodafone Bulut'a taşındı

İSTANBUL (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Burulaş, biletleme operasyonlarını yönettiği ve bilet satış işlemlerini gerçekleştirdiği bilişim sistemlerini, Vodafone Bulut (Cloud) altyapısına taşıdı.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa kent merkezindeki bütün toplu taşıma ağını yöneten, aynı zamanda BUDO ile deniz ve BBUS ile havaalanı-Bursa arasında karayolu taşımacılığı hizmeti de sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Burulaş'ın biletleme sistemleri, güvenlik, yoğunluk ve altyapı sorunlarından etkilenmeyecek şekilde yedekli olarak tasarlanan Vodafone Bulut'a taşındı.

Burulaş'ın bilişim sisteminin Vodafone Bulut'a taşınması, Bursa'nın temel ulaşım sistemini etkilemeyecek şekilde hızla gerçekleştirilirken, tüm altyapısının Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü’ne geçişi sağlandı.

İş birliği kapsamında Burulaş'ın yüksek hız ve iş sürekliliği tüm aşamalarda göz önünde bulundurulurken, bütün sistemi yedeklendi ve maksimum kullanıcıya aynı anda hizmet verebilmesi için yüksek hızlı internet bağlantısı gerçekleştirildi.

Operasyonların uzman ekiplerce 7/24 kesintisiz izlenebilir ve acil durumlarda müdahale edilebilir hale getirildiği işbirliği kapsamında ayrıca veri güvenliği de sağlandı ve böylelikle kesintisiz hizmetin şart olduğu Burulaş'ın altyapısı, siber ataklara karşı Vodafone güvencesi altına alınmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Burulaş'ın dijitalleşme ile yeniden şekillenen yarının dünyasına Vodafone ile hazır hale geldiğini belirtti.

Şahin, "Vodafone Grubu'nun global tecrübesini Türkiye’ye taşıdığımız Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü, teknoloji yatırımlarımızın önemli bir halkasını oluşturuyor. Dünyanın en ileri teknolojileriyle donattığımız bu merkezimizde, kurumların rekabet gücünü artıracak yeni nesil bilgi işlem ve iletişim hizmetleri sunuyoruz. Türkiye'nin en büyük veri merkezi olarak konumlandırdığımız bu merkezimiz, yalnızca ülkemizde değil, uluslararası düzeyde tüm Vodafone kurumsal abonelerine hizmet sunmak hedefiyle faaliyet gösteriyor. Yaptığımız iş birliğiyle Bursa'nın en büyük ve temel taşımacılık şirketi Burulaş'ın da bütün biletleme sistemlerini İstanbul Esenyurt'ta bulunan bu merkezimize taşıyarak, maksimum güvenliğin yanı sıra çok daha verimli ve yüksek performanslı bir yapıya kavuşturmuş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 12:25
  1. - Vodafone
  2. BURULAŞ

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