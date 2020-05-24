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Aktüel

Buruk geçen bayramda şehitleri unutmadı

Vanlı şehit Komando Tuncer Ürgüt’ün ağabeyi Miraç Ürgüt, Ramazan Bayramı’nda yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mezarlıkta hem kardeşi hem de diğer şehitler için dua etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 12:23:14 -
Buruk geçen bayramda şehitleri unutmadı

Vanlı şehit Komando Tuncer Ürgüt’ün ağabeyi Miraç Ürgüt, Ramazan Bayramı’nda yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mezarlıkta hem kardeşi hem de diğer şehitler için dua etti.


Van’ın merkez Tuşba ilçesindeki Akköprü Mezarlığı’nda korona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı buruk geçiyor. Sabahın erken saatlerinde mezarlığa gelen şehit Komando Tuncer Ürgüt’ün ağabeyi Miraç Ürgüt, hüzünlü anlar yaşadı. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 1999 yılında şehit olan Tuncer Ürgüt’ün ağabeyi, kardeşinin yanı sıra diğer şehitlik mezarlıklarını da ziyaret etti. Ziyaret sırasında tüm kabirlerin başında tek tek dua eden Ürgüt, tüm şehitlere rahmet diledi. Miraç Ürgüt, “Devletimiz, milletimiz var olsun. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Kimse boynunu bükemez ve kimse bu devlete başkaldıramaz. Sokağa çıkma kısıtlamasında şehitlik ziyareti için dışarı çıkabiliyoruz ve ben de bu yüzden tüm şehitlerin kabrini geziyorum. Devlet olarak bu hastalığın da üstesinden geleceğiz” dedi.

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