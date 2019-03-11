Bursa’yı uçuracak tesis açılıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Lojistik AŞ ile 2001 yılından bu yana atıl vaziyette bulunan Bursa Yenişehir Havalimanı Hava Kargo Tesisleri’ni gelecek hafta içinde iş dünyasının kullanımına sunacaklarını duyurdu.

Burkay, “Yenişehir Havalimanı’nda başlatacağımız uluslararası hava kargo taşımacılığı ile başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve Asya ülkelerine ürünlerin doğrudan ulaşmasını sağlayacağız. Altyapı çalışmalarını tamamladığımız merkezimizde inşallah 12 Mart’ta yurt dışı uçuşlarına başlanacak. BTSO Lojistik AŞ ile üyelerimizin lojistik maliyetlerini minimize ederken, Bursa iş dünyasının ihracatına katkı sağlayacak ve bölgemizi havayolu kargo taşımacılığında önemli bir üs haline getireceğiz” dedi.