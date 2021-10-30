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Kültür - Sanat Bursa’yı 2 dakikada anlatanlar kazandı
Kültür - Sanat

Bursa’yı 2 dakikada anlatanlar kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘2 Dakikada Bursa Kısa Film Yarışması’nın kazananları belirlendi. Dereceye giren filmleri yarışmacılarla birlikte izleyen Başkan Aktaş, ortaya çıkan eserlerin kentin tanıtım çalışmalarında kullanılabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 16:07:00 -
Bursa’yı 2 dakikada anlatanlar kazandı

Bursa’nın turizmden daha fazla pay alabilmesi amacıyla tanıtım çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi’nin Bursalı olma bilinci ve kente karşı aidiyet duygusunun geliştirilmesi amacıyla düzenlendiği kısa film yarışması tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada, vatandaşların kendi yaşadığı sokağı, mahalleyi ve şehri daha iyi tanımaları, bulundukları çevreye karşı duyarlılık geliştirmeleri amaçlandı. Bursa’nın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin 2 dakikaya sığdırılmaya çalışıldığı yarışmaya 100’ü aşkın başvuru yapıldı.

Toplam 16 bin TL ödül

Jüri üyelerinin hassas değerlendirmesi sonucunda yarışmanın birincisi seçilen Hüseyin Ceren 5 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Yarışmanın ikincisi Ersin Coşkunkanlıgil 4 bin TL ve üçüncüsü Yasin Dağ 3 bin TL ile ödüllendirdi. Fatih Yürür, Gülhan Aydın ve Engin Hocaoğlu’nun eseri mansiyona layık görülürken, Jüri Özel Ödülü isi Sümeyra Kenet’in oldu. Mansiyon ve Jüri Özel Ödülü alan yarışmacılar da 1000’er TL ile ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediye Meclis Salonu Fuaye alanında düzenlenen ödül törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın Balkanlar ve Anadolu’nun farklı şehirlerinden göç eden insanlarla şekillendiğini hatırlatarak, bu nedenle şehre aidiyet konusuna büyük hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Başkan Aktaş, “Şehre aidiyetin artması noktasında, şehri sahiplenen, bu işi dert edinen tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

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