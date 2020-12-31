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Aktüel Bursa'ya yağış düşmezse 75 gün yetecek içme suyu kaldı
Aktüel

Bursa'ya yağış düşmezse 75 gün yetecek içme suyu kaldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "Kimse paniğe kapılmasın ancak suyun tasarruflu kullanılması noktasında herkesin üzerine düşen görevler var"

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:46:18 -
Bursa'ya yağış düşmezse 75 gün yetecek içme suyu kaldı

BURSA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre son yüzyılın en kurak kış mevsimlerinden birini geçiren Bursa'nın 75 gün yetecek içme suyunun kaldığı bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, şehrin hiç yağış almasa dahi 75 günlük suyunun bulunduğunu, kısa, orta ve uzun vadeli yatırımlarının olduğunu belirtti.

Son 30 senenin en kurak yılını, son yüzyılın da en kurak kış mevsimini geçirdiklerini vurgulayan Aktaş, şöyle devam etti:

"Kimse paniğe kapılmasın ancak suyun tasarruflu kullanılması noktasında herkesin üzerine düşen görevler var. Şükürler olsun biz 2020 yılı içinde hiçbir şekilde tamiratlar dışında insanımıza su kesintisi yaşatmadık. Bu konuda makro planlar yapıyoruz. Kısa ve orta vadeli çalışmalarımız var. Gölbaşı'nın da sürece katılması ile alakalı yapılacak çalışmalar var ama asıl bizim hedef projemiz, Çınarcık Barajı. Dönemimiz içinde bitirmeyi arzu ediyoruz. Ocak sonuna kadar inşallah Çınarcık Barajı’nın projesini DSİ’den alıyoruz. Çınarcık Barajı'ndan suyun Bursa’ya ulaştırılması, 4 depo ve arıtma tesisi ile desteklenmesi gibi tarihi bir proje."

Aktaş, şehrin içme suyu envanterine Nilüfer ve Doğancı barajlarından sonra Çınarcık Barajı’nı katacaklarını aktardı.

- "Yeni kuyular açmasak şu anda su kesintisi yapmak zorunda kalabilirdik"

Bursa'da son 30 yılda, 20 Kasım'dan sonra kuyu takviyesi yapılmadığını duyuran Aktaş, "Bu yıl yaşadığımız bu kuraklık maalesef takviyenin kış boyu devam etmesine neden oldu. Allah'a şükürler olsun öngörümüz o kadar iyiymiş ki 2019 yılı sonu ve 2020 yılında 75 yeni su kuyusu açtık. Eğer açmasaydık, biz Bursa'da şu an su kesintileri yapmak zorunda kalabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Alinur Aktaş, tahminlere göre Bursa'nın yağışlı havaların etkisine gireceği bilgisini verdi.

Kısa vadeli takviye etmeyi düşündükleri bazı kaynaklar olduğuna değinen Aktaş, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin su sıkıntısı yaşamaması adına elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Hiç kimse bu konuda paniğe kapılmasın ama inancımızın gereği olarak da israf haramdır. İsraf etmeden doğru ve sağlıklı bir şekilde kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkesin üzerine düşen sorumluluklar var. Tasarruflu olup sorumluluklarımızı yerine getirelim."

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