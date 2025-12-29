  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kızının eğitimi İçin emekliliğini erteledi… Yalova’daki DEAŞ operasyonunda şehit düşen Turgut Külünk, Geride yürek yakan bir hikâye bıraktı

Rusya'dan Noel videosu: Erdoğan'a Akkuyu küresi, Zelenskiy'e kelepçe!

Somaliland skandalı! Yeniden Refah Partisi İsrail'in arkasındaki gücü açıkladı

Kadıköy belediyesi, kağıt toplayıcılarından ne istiyor?

Sabiha Gökçen Havalimanı, 'Major Havalimanları' kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı

Yoğun kar yağışı etkili oluyor! İstanbul istikameti araç geçişlerine kapatıldı

Narin Güran davasında Yargıtay'dan flaş karar

Hainlerin algı operasyonuna yargıdan tokat! 3 kahramanımızın şehadetini diline dolayanlara soruşturma kıskacı: O hesaplar tek tek inceleniyor

Hollywood’un beslemeleri de İsrail'in katliamlarına destek vermiş

Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Yalova’daki olayla ilgili 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi
Spor Bursaspor’un transfer şovu durmuyor! Şampiyonluk yolunda bir imza daha: Iğdır’ın 10 numarası artık Timsah oldu
Spor

Bursaspor’un transfer şovu durmuyor! Şampiyonluk yolunda bir imza daha: Iğdır’ın 10 numarası artık Timsah oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bursaspor’un transfer şovu durmuyor! Şampiyonluk yolunda bir imza daha: Iğdır’ın 10 numarası artık Timsah oldu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesini zirvede sürdüren Bursaspor, ara transfer dönemine adeta damga vurmaya devam ediyor. Halil Akbunar, Baran Başyiğit ve Rahmetullah Berişbek gibi önemli isimleri kadrosuna katan Yeşil-Beyazlılar, orta sahaya beklenen takviyeyi Iğdır FK’dan yaptı. 23 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Eyüp Akcan, kendisini Bursasporlu yapan resmi sözleşmeye imza atarak Timsah’ın bu dönemdeki 4. transferi oldu.

Bursaspor, ara transfer dönemindeki çalışmalarını sürdürürken kadrosuna bir takviye daha yaptı. Yeşil-beyazlı ekip, Iğdır FK forması giyen Eyüp Akcan’ı renklerine bağladı. Daha önce Halil Akbunar, Baran Başyiğit ve Rahmetullah Berişbek transferlerini açıklayan Bursaspor, Eyüp Akcan hamlesiyle birlikte ara transfer dönemindeki 4. imzasını atmış oldu.

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yeni transferlere başarı dileyerek sürece katkı sağlayan kulübe teşekkür etti. Çelik, "Hoş geldin Eyüp kardeşim. Dün Rahmetullah, bugün sen; ikinize de başarılar diliyorum. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum; kardeş Iğdır Futbol Kulübü’nün değerli başkanı Cantürk Alagöz’e kulübüm adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bursaspor’un ara transfer dönemindeki hamlelerine önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. 

Sakaryaspor’da yeni dönem! Başkan Enes Zengin oldu
Sakaryaspor’da yeni dönem! Başkan Enes Zengin oldu

Spor

Sakaryaspor’da yeni dönem! Başkan Enes Zengin oldu

Spor camiasından şehitler için taziye mesajları
Spor camiasından şehitler için taziye mesajları

Spor

Spor camiasından şehitler için taziye mesajları

Erden Timur hakkında flaş karar
Erden Timur hakkında flaş karar

Spor

Erden Timur hakkında flaş karar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23