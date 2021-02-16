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Spor Bursaspor'un gol zinciri 20 maç sürdü
Spor

Bursaspor'un gol zinciri 20 maç sürdü

Türkiye liglerinde her maçta gol atan tek takım olan Bursaspor’un bu unvanı sona erdi. Yeşil-beyazlı takım, 20 maç sonra Tuzlaspor’la oynanan maçta rakip ağları havalandıramadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 09:41:00 -
Bursaspor'un gol zinciri 20 maç sürdü

TFF 1. Lig'in 21'inci hafta maçında Bursaspor sahasında Tuzlaspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu skor, yeşil-beyazlı takımın 20 maçlık gol zincirini de koparmış oldu. Bursaspor sadece kendi liginde değil Türkiye'deki tüm liglerde her maçta gol atan tek takım olma unvanını da kaybetmiş oldu. Yeşil-beyazlılar, 20 haftalık dilimde rakip ağları 35 kez sarsmıştı. Bursaspor ligde en çok golü ise 8'inci haftada Boluspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada kaydetmişti. Yeşil-beyazlı takım, gol atamadığı tek takım olan Tuzlaspor ağlarını deplasmanda 3 kez havalandırmıştı.

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