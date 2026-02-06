  • İSTANBUL
Spor Bursaspor’da yaprak dökümü
Spor

Bursaspor’da yaprak dökümü

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Bursaspor’da yaprak dökümü

Bursaspor, orta saha oyuncusu Tunahan Ergül ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüp, 25 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta bu sezon 20 karşılaşmada forma giyen Ergül, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 3 maçta görev aldı. Toplam 23 resmi müsabakada Bursaspor formasını terleten genç oyuncu, sezonu 2 asistlik katkıyla tamamladı.

2000 doğumlu ve 5 numaralı formayı giyen Tunahan Ergül, yeşil-beyazlı ekipte görev yaptığı süre boyunca fileleri havalandıramazken, orta sahadaki mücadelesiyle dikkat çekti.

Kulüpten Resmi Açıklama

Ayrılık, Bursaspor’un sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tunahan Ergül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tunahan Ergül’e kulübümüze verdiği emek ve katkılar için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

