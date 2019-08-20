0553 313 94 23

Bursaspor’da Selçuk Şahin bombası

Bursaspor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen tecrübeli futbolcu Selçuk Şahin ile prensipte anlaştı.

20 Ağustos 2019 Salı 10:09
Bursaspor’da Selçuk Şahin bombası

Bursaspor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen tecrübeli futbolcu Selçuk Şahin ile prensipte anlaştı.


Yeşil-beyazlı takımda her kesim artık transfer tahtasının açılmasını bekliyor. Daha önce ağustos ayının ilk haftasında açılacağı açıklanan transfer tahtası bir türlü açılamadı. TFF 1. Lig’in ilk haftasında Fatih Karagümrük’e deplasmanda kaybeden yeşil-beyazlılarda, tahtanın açılmasıyla birlikte hareketli günler geçmesi bekleniyor. Transferin açılmaması sebebiyle yeşil-beyazlı takımın gündeminde olan bazı futbolcular başka ekiplerle anlaştı. Yeşil-beyazlı yönetim transfer tahtasını açtıktan sonra ilk imzalardan birinin 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu Selçuk Şahin olması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği ile TFF 1. Lig’de forma giyen Şahin, takımının yeniden Süper Lig’e çıkmasında başrol oyunculardan birisi olmuştu. Geçen sezon 28 maçta 2 gol, 2 asist ile oynayan tecrübeli orta saha oyuncusu, Süper Lig kariyerinde ise 335 maça çıkıp 20 gol attı.



Cüneyt Köz de tamam


Öte yandan yeşil-beyazlılar, stoper Cüneyt Köz ile anlaştı. El sıkışılan Cüneyt Köz, çalışmalarını tek başına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdürüyor. Geçen sezon Balıkesirspor’da 28 müsabakada forma giyen 26 yaşındaki stoperle 1 yıllık mukavele yapılacağı belirtildi. Ayrıca bonservisi elinde bulunan Anıl Karaer ve Konyaspor’un deneyimli orta saha oyuncusu Recep Aydın da Bursaspor’un transfer gündeminde.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu: "Teröre müsamaha göstermemizi isteyenler yanılır."
    1. Bakan Soylu: "Teröre müsamaha..
    2. Bakan Varank, yapay zeka konferansı..
    3. Memur–Sen’den ’daha da artırın’ mesajı
    4. Laos’ta otobüs şarampole yuvarlandı: 8..
    5. Bakan Soylu: "Demokrasiyi ve..
    6. Furkan Vakfı davası öncesi eylem ve..
    7. İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye,..
    8. İzmit Belediyesi başkanlık kupası..
    9. Oltu Lisesi mezunları Kütüklü Göl’de..
    10. Silviu Lung kaleye geçecek
    11. Düzbağ’ın suyu şehre verildi
    12. Yaralı Kulaklı Orman Baykuşu tedavi..
    13. Gençlerbirliği 5 transfer yaptı
    14. Üzerine Kaya düşen maden işçisi..
    15. Bakan Varank Berlin’e gidiyor
    16. (Özel) Pazar bulamayan siyez,..
    17. Mehmet Akif Orçan’ın resim sergisi..
    18. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 500..
    19. Balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor
    20. Darıca ile Eskihisar sahilden..
    21. Biga’da ayçiçeği alımı başladı
    22. Kaymakam Miraç Akbulut trafik..
    23. Çöp kamyonu tarlaya girdi: 2 yaralı
    24. Vida ve Melnjak'a Hırvatistan'dan..
    25. Resmi belgede sahtecilik suçundan 3..
    26. Halı saha hırsızı tutuklandı
    27. Emet’teher akşam müzik şöleni
    28. 2 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli..
    29. Belediye Başkanı Arı ve belediye..
    30. Hisarcık’taki düğünlerde ilginç..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz