Bursaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları - Sakatlıkları süren Tunay Torun ve Diafra Sakho takımdan ayrı çalıştı



BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Sakatlığı sona eren Kubilay Kanatsızkuş, takımla çalışmalara başladı. Ayrıca sakatlığı süren oyunculardan Tunay Torun, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışma yaptı. Diafra Sakho ise kondisyon salonunda çalıştı. Sağ diz dış yan bağlarda zorlanma ve kanama teşhis edilen ve tedavisi devam eden Barış Yardımcı'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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