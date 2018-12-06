Bursaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman seri çıkışlarla devam etti. Daha sonra geniş alanda kontrol pas oyunu oynayan yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde tam sahada taktik antrenmanı yaptı.

Sakatlıkları bulunan Abdullahi Shehu ve Diafra Sakho takımdan ayrı çalışırken Furkan Soyalp'in tedavisi yapıldı. Parmağında sakatlığı olan Ataberk Dadakdeniz ise kondisyon salonunda çalıştı.



Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.



