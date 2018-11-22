Bursaspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

Bursaspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları22 Kasım 2018 Perşembe 17:58
BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde kontrol-pas oyunu oynayan yeşil-beyazlı ekip, taktik çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.
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