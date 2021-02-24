  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bursaspor'da 2 futbolcunun testi pozitif
Spor

Bursaspor'da 2 futbolcunun testi pozitif

Bursaspor, 2 futbolcunun koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 16:20:00 -
Bursaspor'da 2 futbolcunun testi pozitif

Bursaspor’da yine pozitif vaka şoku yaşanıyor. Yeşil-beyazlı kulüp, yarın akşam saat 19.00’da Bursa’da oynanacak olan Menemenspor maçı öncesinden yapılan korona virüs testlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı ve iki futbolcusunun değerlerinin pozitif olduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz tarafından tüm futbolcu, teknik heyet ve A Takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda; 2 futbolcumuzun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teslim olan teröristten Tansu Çiller itirafı!
Gündem

Teslim olan teröristten Tansu Çiller itirafı!

Türkiye'ye karşı kol kola hareket eden terör örgütlerinin işbirliği bir kez daha gözler önüne serildi. Teslim olan PKK'lı terörist, FETÖ ile..
Gara'ya giden HDP'liyi
Gündem

Gara'ya giden HDP'liyi "Dilan Taşdemir" sanıyorduk... Gerçek çok başka çıktı!

HDP'li milletvekili Dilan Taşdemir’in Gara'ya gittiği açıklanmıştı. Terör sevici Dilan Taşdemir'in ismi sahte çıktı. Gerçek ismi Dirayet ola..
ABD kukla darbecinin kulağını çekti: Su-35 almayın
Dünya

ABD kukla darbecinin kulağını çekti: Su-35 almayın

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile telefonda görüştü. Blinken, Mısır'ın Ru..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay