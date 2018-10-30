Bursaspor'a soğuk duş! TFF 3. Lig ekibine elendi
Süper Lig takımlarından Bursaspor, TFF 3. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupasına veda etti.30 Ekim 2018 Salı 23:28
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda Bursaspor, sahasında 1461 Trabzon'u ağırladı. İlk yarıda Umut'un golüyle öne geçen yeşil beyazlılarda Vergini'nin kendi kalesine attığı gol sonrası skora denge geldi.
Normal süre 1-1'lik skorla sona ererken, uzatma devrelerinde konuk ekipten sahneye çıkan Safa Kınalı, takımına turu getiren golü kaydetti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan 1461 Trabzon, bir üst tura yükselirken Bursaspor bu sezon kupadaki ilk maçında elendi.
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