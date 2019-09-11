Bursaspor yönetiminden Başkan Erdem’e ziyaret

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve yönetimini makamında ağırlayan Başkan Turgay Erdem, “Bursaspor’a destek olmak için her zaman elimizden geleni yapacağız” dedi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdem, Mestan ve yönetimine başarılar diledi. Görüşmede, iki başkan Bursaspor’un durumunu değerlendirdi. Bursaspor’a katkı koymaya devam edeceklerini belirten Başkan Turgay Erdem, “Bursaspor’a destek olmak için Nilüfer Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağımızı taahhüt ediyoruz” şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediyesi’nin, Bursaspor’dan geçmiş dönemde loca alan ilk belediye olduğunu hatırlatan Başkan Turgay Erdem, “Bursaspor’un bu dönem başarılı olabilmesi için biz de kendi imkanlarımız çerçevesinde desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Mestan: “Gerçek evimize dönmek istiyoruz”

Şehrin önde gelenlerinin desteğiyle birlikte Bursaspor’u lâyık olduğu yere taşıyacaklarını belirten Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da, “Bursaspor, Bursa’da yaşayan herkesin, her kesimin takımıdır. 2009-2010 sezonunda, birlikteliğimizle elde ettiğimiz başarıyı bütün Türkiye’ye gösterdik. Şimdi arzu etmediğimiz bir ligdeyiz. Biz, şampiyon bir şehir ve kulübüz. Bu sene lâyık olmadığımız bu misafir ligden çıkmayı arzu ediyoruz. Gerçek evimize dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e isminin yazılı olduğu 16 numaralı Bursaspor forması hediye etti. Başkan Turgay Erdem de Mestan’a teşekkür ederek plaket verdi.