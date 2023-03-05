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Gündem Bursaspor tribününde bir taraftara linç girişimi kamerada!
Gündem

Bursaspor tribününde bir taraftara linç girişimi kamerada!

Olaylı Bursaspor-Amedspor maçında Diyarbakır temsilcisinin bir taraftarı, Bursasporlar tarafından linç edildi. O anlar amatör kameralar tarafından kayıt altına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 21:49:00 - 2023-03-05 21:53:46

 Yeniakit.com.tr 

Zafer Partisi'nin provoke ettiği Bursaspor-Amedspor maçında saha savaş alanına döndü.

Futbolla ilgisi olmayan olayların yaşandığı maçta, Diyarbakır temsilcisinin bir taraftarı, Bursasporlu taraftarlar tarafından linç edildi.

Dehşete düşüren anlar amatör kameralarla kayıt altına alındı.
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