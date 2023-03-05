Bursaspor tribününde bir taraftara linç girişimi kamerada!
Olaylı Bursaspor-Amedspor maçında Diyarbakır temsilcisinin bir taraftarı, Bursasporlar tarafından linç edildi. O anlar amatör kameralar tarafından kayıt altına alındı.
Yeniakit.com.tr
Zafer Partisi'nin provoke ettiği Bursaspor-Amedspor maçında saha savaş alanına döndü.
Futbolla ilgisi olmayan olayların yaşandığı maçta, Diyarbakır temsilcisinin bir taraftarı, Bursasporlu taraftarlar tarafından linç edildi.
Dehşete düşüren anlar amatör kameralarla kayıt altına alındı.
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