THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Önümüzdeki 8 maçımızın hepsini kazanmak istiyoruz

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, takımının Süper Lig'deki son durumunu değerlendirdi.

25 Ekim 2018 Perşembe 02:48
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Önümüzdeki 8 maçımızın hepsini kazanmak istiyoruz

Süper Lig'in 10. haftasında evinde 26 Ekim Cuma günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, serbest çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Aybaba, her zaman olduğu gibi bu maça da en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Aybaba, iyi takım olduklarını ve çok mücadele ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Mücadeleye devam ederek önümüzdeki 8 maçımızın hepsini kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki ilk maç Alanyaspor maçı. Alanyaspor da iyi bir takım. Kaliteli oyuncuları da var. Ama biz takım bütünlüğü özelliğini sahaya yansıtırsak, kazanabileceğimiz bir maç diye düşünüyoruz. Çalışıyoruz, elimizdeki oyuncular belli. O oyuncuları daha çabuk nasıl oraya sokarız, oradaki son vuruşlarda daha etkili nasıl oluruz diye düşünüyoruz."

İç sahada daha farklı bir hücum organizasyonu planladıklarını aktaran Aybaba, "Bu maç ile başlayacağız, gerçi daha önceki MKE Ankaragücü maçında da başlamıştık buna. Bunları yapıyoruz, çalışıyoruz. Gol vuruşu çalışıyoruz. Biraz da şans bizim yanımızda olur diye düşünüyoruz, bunlar olursa gol sayısını artıracağız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 02:48
  1. Ankara
  2. Samet Aybaba
  3. Bursaspor
  4. Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rıdvan Dilmen'den Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi: Galatasaray gruptan çıkar
    1. Rıdvan Dilmen'den Şampiyonlar Ligi..
    2. İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu..
    3. Abdurrahim Albayrak'tan Schalke maçı..
    4. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    5. Fatih Terim'den maç sonu yorumu:..
    6. BM'de katliamcı Myanmar'a Rusya ve Çin..
    7. 16 tuz markasında plastik çıktı! Canan..
    8. Barcelona, Inter karşısında zorlanmadı
    9. Doğumunun 124'ncü yıl dönümünde Aşık..
    10. Erdoğan: BM'nin merkezi İstanbul..
    11. İsrail güçleri Gazze sınırında 8..
    12. Theresa May, Kral Selman ile görüştü
    13. Putin'den Avrupa'ya tehdit gibi..
    14. Galatasaray, Schalke ile berabere kaldı
    15. Şenol Güneş 3 ismi açıkladı! 'Genk..
    16. Macron, Kral Selman ile görüştü
    17. İntihar için çıktığı ağacın dalı..
    18. Diriliş Ertuğrul Venezuela'da
    19. ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda..
    20. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    Erdoğan'dan Danıştay'a 'ant' tepkisi! 'Şimdi mi aklınıza geldi?'
    Erdoğan'dan Danıştay'a 'ant' tepkisi! 'Şimdi mi aklınıza geldi?'