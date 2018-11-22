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Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Artık kazanmak istiyoruz

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Akhisarspor'la yapacakları maç öncesinde futbolcularının çok istekli olduğunu belirtti Aybaba, "Keyifli, bizim açımızdan her şeyi doğru sergileyebildiğimiz bir maç olsun. Artık kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

22 Kasım 2018 Perşembe 18:34
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Artık kazanmak istiyoruz

Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile oynanacak maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aybaba, milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini ancak sakat oyuncu sayısının fazla olduğunu vurguladı.

Milli takıma 3 oyuncu göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Aybaba, şöyle konuştu:

"Tabii her maç zor, özellikle son 5 maç gittikçe zorlaşıyor. Akhisarspor'un çok artıları var, eksileri de var. Son maçı kazanmaları onlara büyük bir moral oldu. Biz de çok iyi oynamamıza, ligde en çok orta yapıp şut attığımız maç olmasına rağmen kaybettik ama biz takım bütünlüğüyle ilgili sıkıntıyı fazla yaşamıyoruz. Arkadaşlarla toplandık, onlar da çok iştahlı. Bunu yansıtırsak futbolun bir de şans faktörü vardır, o da bize döner, diye düşünüyoruz. Keyifli, bizim açımızdan her şeyi doğru sergileyebildiğimiz bir maç olsun. Artık kazanmak istiyoruz."

'Hücum oyuncularımızın eksiklikleri var'

Yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen futbolcularının işini iyi yaptığını vurgulayan Aybaba, "Futbol şansı yanımızda değil, bazı pozisyonlarda bizim becerimiz çok yeterli değil. Özellikle de final konusunda hücum oyuncularımızın eksiklikleri var. Bu da kolay giderilebilecek bir şey değil, oyuncunun karakterine de bağlı. Bazı oyuncular vardır 18'in içerisine girer, gelir hemen gol yapar. Bizde bu sıkıntılar var ama Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki arkadaşlarımız arayıp Bursaspor'un gerçek bir futbol takımı gibi oynadığını, bu devam ederse bir yerde kırılıp tekrar artıya döneceğini söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 18:34
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