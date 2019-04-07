Bursaspor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı.
Bursaspor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı.
07 Nisan 2019 Pazar 15:12
Bursaspor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı.
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