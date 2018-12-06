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Bursaspor seri peşinde

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba:- "Antalyaspor maçında taraftarımızın desteğiyle iyi oynayarak üst üste üçüncü galibiyetimizi almak istiyoruz. Bunu kalan son 2 haftaya da yaymak ana düşüncemiz"

06 Aralık 2018 Perşembe 14:57
Bursaspor seri peşinde

BURSA (AA) - Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında sahasında oynayacakları Antalyaspor maçını da kazanarak galibiyet serisine devam etmek istediklerini söyledi.

Samat Aybaba, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi saha kenarında düzenlediği basın toplantısında, ligde üst üste ikinci galibiyetlerini aldıklarını hatırlattı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında iyi bir galibiyet aldıklarını ifade eden Aybaba, takımda işlerin daha iyi gitmeye başladığını belirtti.

Taraftarların da takıma daha çok inanmaya başladığını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Taraftarlar maçlara geliyorlar, coşku veriyorlar. Bursa futbol şehri, kazanmak burada çok daha keyifli. Antalyaspor iyi bir takım. Sezon başından beri çıkış halindeler. Kaliteli oyuncuları var ve iyi yönetiliyor. Kaliteli oyuncularıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Arkadaşlarımız da istekli çalışıyorlar. Havalar da soğudu, çalışmamız hızlandı. Antalyaspor maçında taraftarımızın desteğiyle iyi oynayarak üst üste üçüncü galibiyetimizi almak istiyoruz. Bunu kalan son 2 haftaya da yaymak ana düşüncemiz." diye konuştu.


- "Oyuncularımızın bazıları yeni adapte olmaya başladı"


Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü, altyapıdaki oyuncuların performansını geliştirmek adına birkaç oyuncuyu da devre arası kampına götürmeyi düşündüklerini aktardı.

Samet Aybaba, takımda 17 yeni oyuncunun bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızın hepsi bir yerlerden geldi, yeni bir takım oluştu. Bir sürü olumsuzluklar var oyuncuların üzerinde. Oyuncularımızın bazıları yeni adapte olmaya başladı. Bazıları henüz nerede olduğunun farkına varmaya başladı. Genç oyuncularımız da bir şeyleri atlatmaya çalışıyor. Kolay değil arada sallanıyorlar doğal olarak. Oyuncu kalite ve kriterleri yerine oturmadı. O yüzden süre uzadıkça bir şeyler de doğru gittikçe tabii ki daha da gelişeceğiz."

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:57
  1. Bursaspor
  2. Samet Aybaba
  3. Spor Toto Süper Lig
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