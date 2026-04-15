Bursaspor şampiyonluk için sahaya iniyor

Liderlik koltuğunda oturan yeşil-beyazlı ekip, ligin 33. haftasında şampiyonluk düğümünü çözecek olan Somaspor randevusu için hazırlıklarına start verdi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde bir araya gelen futbolcular, Teknik Direktör Mustafa Er koordinesinde haftanın ilk idmanını tamamladı. Saha içerisindeki atmosferin oldukça neşeli ve istekli olduğu gözlenirken, oyuncuların kritik maça odaklandığı dikkatlerden kaçmadı. Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan çalışma, takımın fiziksel formunu korumaya yönelik rutinlerle devam etti.

Antrenmanın ana bölümünde ise teknik ekip, topa sahip olma ve seri pas organizasyonları üzerinde durdu. İdman, taktiksel varyasyonların denendiği dar alan oyunlarıyla noktalanırken; Teknik Direktör Mustafa Er’in tüm oyuncularla birebir diyalog kurduğu kaydedildi. Deneyimli çalıştırıcının, bu müsabakanın kulüp tarihi ve camia açısından taşıdığı kritik öneme değinerek futbolcularına gerekli uyarıları yaptığı öğrenildi. Kendi evinde galip gelerek kupaya uzanmak isteyen Bursaspor, hazırlık programına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.