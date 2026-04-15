  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Spor Bursaspor şampiyonluk için sahaya iniyor
Bursaspor şampiyonluk için sahaya iniyor

Yeniakit Publisher
Serkan Okur Giriş Tarihi:
Bursaspor şampiyonluk için sahaya iniyor

TFF 2. Lig’de zirve mücadelesi veren Bursaspor, taraftarı önünde şampiyonluk turu atmayı hedeflediği Somaspor müsabakasının ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Liderlik koltuğunda oturan yeşil-beyazlı ekip, ligin 33. haftasında şampiyonluk düğümünü çözecek olan Somaspor randevusu için hazırlıklarına start verdi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde bir araya gelen futbolcular, Teknik Direktör Mustafa Er koordinesinde haftanın ilk idmanını tamamladı. Saha içerisindeki atmosferin oldukça neşeli ve istekli olduğu gözlenirken, oyuncuların kritik maça odaklandığı dikkatlerden kaçmadı. Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan çalışma, takımın fiziksel formunu korumaya yönelik rutinlerle devam etti.

 

Antrenmanın ana bölümünde ise teknik ekip, topa sahip olma ve seri pas organizasyonları üzerinde durdu. İdman, taktiksel varyasyonların denendiği dar alan oyunlarıyla noktalanırken; Teknik Direktör Mustafa Er’in tüm oyuncularla birebir diyalog kurduğu kaydedildi. Deneyimli çalıştırıcının, bu müsabakanın kulüp tarihi ve camia açısından taşıdığı kritik öneme değinerek futbolcularına gerekli uyarıları yaptığı öğrenildi. Kendi evinde galip gelerek kupaya uzanmak isteyen Bursaspor, hazırlık programına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23