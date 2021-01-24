Bursaspor rekor kırdı

TFF 1.Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u 2-1 yenen Bursaspor, aldığı üç puanın yanında sezonun en çok şut çektiği maçına da imza attı. Yeşil-beyazlı takım, 90 dakika boyunca rakip kaleye 19 şut gönderdi. Bu şutların 7’sinde isabet sağlayan Bursaspor, rakip ağları da iki kez sarsmayı başardı.

Yeşil-beyazlıların bu rakamı, yüzde 41 topla oynama oranı ile elde etmesi de dikkat çekti.