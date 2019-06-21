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Bursaspor Kulübü Başkanı Ay'dan temlik açıklaması

Ali Ay:"Yönetici alacakları kulüp tarihinde her zaman temlik altına alınmıştır. Lakin bizler alacaklı olduğumuz 100 milyon üzerindeki rakam için de yeni gelecek yönetime yardımcı olacak, oluşturduğumuz projelerimizi devredecek ve Bursaspor'umuzun hak etmediği bu durumdan kurtulması adına dışarıdan da olsa tüm gayretimizi sergileyeceğiz"

21 Haziran 2019 Cuma 19:03
Bursaspor Kulübü Başkanı Ay'dan temlik açıklaması

BURSA (AA) - Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yönetici alacaklarının kulüp tarihinde her zaman temlik altına alındığını vurgulayarak, "Lakin bizler alacaklı olduğumuz 100 milyon üzerindeki rakam için de yeni gelecek yönetime yardımcı olacak, oluşturduğumuz projelerimizi devredecek ve Bursaspor'umuzun hak etmediği bu durumdan kurtulması adına dışarıdan da olsa tüm gayretimizi sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kulübün resmi internet sitesinden yönetim kurulu adına açıklama yapan Ali Ay, Bursaspor camiası için tekrar mesnetsiz algı operasyonlarına imkan sağlayan bir gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şahsım ve yönetim kurulumuz olarak herhangi bir futbolcunun satışını yapmamız söz konusu değildir, aksine gelen tekliflere rağmen biz durumun hassasiyetinde olan yöneticiler olarak bu satış ile ilgili detayları yeni oluşacak yönetim kuruluna devrediyoruz. Kaldı ki, bugün dahil olmak üzere, geride bıraktığımız birkaç gün içinde, serbest kalma ihtimali bulunan oyuncuların alacaklarını ve kulübün genel giderlerini de şahsen ödemiş bulunmaktayım. Yönetici alacakları kulüp tarihinde her zaman temlik altına alınmıştır. Lakin bizler alacaklı olduğumuz 100 milyon üzerindeki rakam için de yeni gelecek yönetime yardımcı olacak, oluşturduğumuz projelerimizi devredecek ve Bursaspor'umuzun hak etmediği bu durumdan kurtulması adına dışarıdan da olsa tüm gayretimizi sergileyeceğiz."

Ay, bugün karşı karşıya bulunduklarını sorunun, kulüpten menfaat elde etmek isteyenlerin iktidar savaşı olduğunu savunarak, "Bizler artık bu savaşın bir parçası olmak yerine huzur ortamının sağlanması adına elimizden geleni yapan bir yönetim olarak duruş sergileyeceğiz. Tekrar altını çiziyoruz ki süreç içerisinde oluşan projeler yeni yönetime devredileceği gibi, mevcut kadromuzdaki futbolcularımızın satışı ile ilgili kararlar da tümüyle yeni gelecek yönetimin inisiyatifinde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 19:03
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