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Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay: 5 yıl yabancısız oynayalım

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay yabancı kuralına dair önemli açıklamalarda bulundu.

14 Eylül 2018 Cuma 01:57
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay: 5 yıl yabancısız oynayalım

Bursaspor Başkanı Ali Ay, yabancı oyuncu sayısının düşmesinden yana olduğunu söyledi.

Yeşil-beyazlı takımın başkanı Ali Ay, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen bir sponsorluk anlaşmasında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor müsabakası ile ilgili konuşan Ay, "Takımımızı biz de merak ediyoruz. Oraya 3 puan almaya gidiyoruz. İnşallah Allah utandırmaz. İyi netice alırız. Taraftarımız, şehrimiz ve hepimizin başarıya ihtiyacı var" diye konuştu.

"Benim fikrim yabancı sayısının düşmesinden yana"

Yabancı kuralı ile alakalı soruya Ay, "Kulüpler Birliği'nde de konuştum. Türk takımlarının özellikle, futbol kulüplerinin mali tabloları içler açısı. Bunlara biz de dahiliz. Diğerlerine göre biz içlerinde en iyisiyiz. Kulüpler Birliği'nde yabancı sayısının düşmesi taraftarı olduğunu söyledim. Kulüplerin kurtuluşu, altyapı ile olur. Bana 'herkesin altyapısı var ama futbolcu çıkmıyor' dediler. Biz işin kolayına kaçıyoruz. Yurt dışında büyük paralar harcanıyor. Ben yabancı sayısının düşmesi taraftarıyım. Ben olsam federasyonun yerinde her hafta ilk 11'de altyapıdan 2 tane oyuncu oynatma zorunluluğu getirirdim. Benim fikrim bu. 5 yıl yabancısız oynayalım fikrini söyledim. Onlar da marka değerini söylediler. Bunlar çözülecek, ama doğruyu bulmak önemli. Benim fikrim doğru, yabancı sayısının düşmesinden yana" cevabını verdi.

"Bursaspor ve Türk futbolunun kurtuluşu gençler"

Son zamanlarda Türkiye'den oyuncu yetişmediğini dile getiren Ay, "Yıllık 6 ile 8 milyon TL arasında altyapıya yatırım yapıyoruz. Futbol çok önemli sektör. Bunun üzerine düşmezseniz Almanya, Fransa, Hollanda'dan yetişmiş oyuncular arayacağız. Bursaspor ve Türk futbolunun kurtuluşu gençler" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 01:57
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