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Spor Bursaspor kendini ateşe attı
Spor

Bursaspor kendini ateşe attı

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Bursaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gol sesi çıkmayınca taraflar birer puana razı oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 21:06:00 -
Bursaspor kendini ateşe attı

Spor Toto 1. Lig'de Bursaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Bitci Timsah Park'ta oynanan mücadelede Bursaspor kümede kalmak için mutlak kazanması gereken maçta pozisyonlara girse de maçta gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Gençlerbirliği'nden Rahmetullah Berişbek yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla puanını 32 yapan Bursaspor 18. sırada kalırken, küme düşme hattının sadece 3 puan üstünde olan Gençlerbirliği ise 39 puan ile 12. sırada kendine yer buldu.

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