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Bursaspor ile Neftçi Bakü iş birliği protokolü imzaladı

- Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay:"Sadece sportif değil kurumsal olarak da her alanda, her konuda iş birliği yapacağız. Reklam, pazarlama, medya, store ve scout konularında fikir alışverişinde bulunup ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz" - Neftçi Bakü Kulübü Başkanı Kamram Guliyev:"Muhteşem bir stadınız var. Özel bir kulüp ve özel bir taraftarınız var. Bizim sizden örnek alacağımız çok şey var"

22 Ocak 2019 Salı 16:01
Bursaspor ile Neftçi Bakü iş birliği protokolü imzaladı


BURSA (AA) - Bursaspor ile Azerbaycan'ın köklü kulüplerinden Neftçi Bakü arasında kardeşlik ve stratejik iş birliği protokolü imzalandı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Neftçi Bakü'nün Azerbaycan futbolunun köklü ve şampiyon bir kulübü olduğunu söyledi.

Neftçi Bakü ile iş birliği konusunu bir süredir görüştüklerini vurgulayan Ay, "Kardeşlik ve stratejik iş birliği protokolü imzalamak üzere bugün bir aradayız. Kendileri Fenerbahçe maçında misafirimiz oldular. Stadımızı ve özellikle de Goldsit 1963 tribünümüzü çok beğendiler. Sadece sportif değil kurumsal olarak da her alanda, her konuda iş birliği yapacağız. Reklam, pazarlama, medya, store ve scout konularında fikir alışverişinde bulunup ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz." dedi.

Konuk kulüp başkanı Kamram Guliyev, asbaşkan Elnur Eyvazov ve basın sözcüsü Rüstem Allahverdiyev'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ay, bu iş birliğinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Neftçi Bakü Kulübü Başkanı Guliyev de bu iş birliği konusunda gurur verici bir süreç yaşadıklarını dile getirdi.

Bursaspor tesislerinde bulunmaktan mutluluk duyduklarını anlatan Guliyev, şöyle konuştu:

"Kardeş ülkeden geldik. Ülkenin en büyük kulübüyüz. Tarihin en eski kulübüyüz. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 8 kere şampiyonluk yaşamış bir kulübüz. Bizim için çok hoş ve sevinçtir sizinle birlikte olmak. Dün sizin maçı izledik, çok şanssızdınız. Muhteşem bir stadınız var. Özel bir kulüp ve özel bir taraftarınız var. Bizim sizden örnek alacağımız çok şey var. Bizim ilişkilerimiz devam edecek. Gelecekte birlikte işlerimiz olacak. Biz de sizi Bakü'de görmek istiyoruz."

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. Ay, Guliyev'e Bursaspor forması hediye etti.

Törende, Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Cem Öztürk, yönetim kurulu üyeleri Erkan Aydemir, Onur Özselek ve Ömer Faruk Şahin hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 16:01
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