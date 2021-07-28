Bursaspor hazırlık maçında Samsunspor'a yenildi
Yılport Samsunspor, hazırlık maçında Bursaspor'u 2-1'lik skorla yendi.
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdüren TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor ile Bursaspor hazırlık maçı yaptı.
Gerede The Sign Hotel'in antrenman sahasında gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısını Bursaspor Eren Güler’in attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Samsunsporlu futbolcular Yunus Emre Çift ve Tomane birer gol kaydetti.
Hazırlık maçı Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.