  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rapor yayınladılar: İsrail Gazze'de savaş suçu işledi
Nijerya'da kolera kâbusu sürüyor
5,5 asırlık cami yok olma tehlikesiyle karşı karşıya!
Şehit ateşi Aksaray'a düştü
Spor Bursaspor hazırlık maçında Samsunspor'a yenildi
Spor

Bursaspor hazırlık maçında Samsunspor'a yenildi

Yılport Samsunspor, hazırlık maçında Bursaspor'u 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 02:56:00 -
Bursaspor hazırlık maçında Samsunspor'a yenildi

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdüren TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor ile Bursaspor hazırlık maçı yaptı.

Gerede The Sign Hotel'in antrenman sahasında gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısını Bursaspor Eren Güler’in attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Samsunsporlu futbolcular Yunus Emre Çift ve Tomane birer gol kaydetti.

Hazırlık maçı Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay