THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23

Bursaspor hazırlık maçında Balıkesirspor'u rahat geçti

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Bursaspor, hazırlık maçında Balıkesirspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 18:11
Bursaspor hazırlık maçında Balıkesirspor'u rahat geçti

Bursaspor, hazırlık maçında Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yeşil-beyazlılar, antrenman maçında Balıkesirspor'u konuk etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde oynanan müsabakada 40'ar dakikalık 2 devre halinde oynandı. Yeşil-beyazlılar, 45. dakikada Muhammed Emin Sarıkaya ve 75. dakikada Ali Akman'ın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

(İHA)

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 18:11
  1. Bursaspor
  2. Balıkesirspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara tiftik keçimizi ellere nasıl kaptırdık?
    1. Ankara tiftik keçimizi ellere nasıl..
    2. Bu araçtan sağ çıktı! İnanılmaz olay
    3. Bursaspor hazırlık maçında..
    4. ABD, kendi askerini, Irak'ta..
    5. Amerika askeri Irak'taki görevini..
    6. Sentetik vitamin tam bir kandırmaca
    7. Evinde aşırı dozda uyuşturucudan öldü
    8. Aksaray'da otomobil römorka çarptı: 1..
    9. Yaldızlı mobilya depresyon sebebi
    10. Rakipleri arasından sıyrıldı! Anka'nın..
    11. Akciğer iltihabı belirtileri nedir?
    12. İstanbul TEM Otoyolu'nda çekici eylemi
    13. Balon ekmek nasıl yapılır?
    14. Kendilerini kamu görevlisi olarak..
    15. Hayvan hırsızlığı şüphelileri..
    16. Bakan Pekcan: Dünyanin 35 noktasına..
    17. Sakarya'da 2 milyon lira değerinde..
    18. Kemik sağlığınız için kalsiyum ve D..
    19. Batılı devletlerin terör devleti..
    20. Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık..
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’