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Bursaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

10 Aralık 2018 Pazartesi 22:29
Bursaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı


BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda yapacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı.

Dün oynanan Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular ise antrenmanı düz koşuyla tamamladı.

Bursaspor, yarın öğle saatlerinde gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 22:29
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