Bursaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Bursaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı10 Aralık 2018 Pazartesi 22:29
BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda yapacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı.
Dün oynanan Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular ise antrenmanı düz koşuyla tamamladı.
Bursaspor, yarın öğle saatlerinde gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
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