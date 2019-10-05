Bursaspor deplasmanda kayıp! 2-1 TFF 1.Lig'in 7.haftasında Bursaspor, Altay'a konuk olurken yeşil beyazlı ekip sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Geçen sezon Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen yeşil-beyazlılar, iç sahada oynadığı oyunu deplasman maçlarına yansıtamıyor. 'Yeniden zirveye' sloganıyla sezona başlayan ve transferin son günlerinde tahtayı açan, ardından iddialı takım kuran timsah, deplasmanlarda galip gelemiyor. İlk deplasman maçında Fatih Karagümrük'e 3-1 kaybeden yeşil-beyazlılar, ardından Eskişehir deplasmanından 2-0 galibiyetle döndü. Ardından timsah deplasmanlarda Adana Demirspor'a 4-1, Altay'a ise 2-1 mağlup oldu. Bu maçlarda 4 gol atan Bursaspor, kalesinde 9 gol gördü. Evinde bambaşa Bursaspor Öte yandan yeşil-beyazlılar, evindeki maçlara ise puan kaybetmiyor. Bursa'da oynadığı maçlarda taraftarının da desteğini arkasına alan timsah, sahasında oynadığı 3 maçı da kazandı. Bursaspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1, Osmanlıspor'u 2-1 ve BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

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