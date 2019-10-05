0553 313 94 23

Bursaspor deplasmanda kayıp! 2-1

TFF 1.Lig'in 7.haftasında Bursaspor, Altay'a konuk olurken yeşil beyazlı ekip sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 14:17
Bursaspor deplasmanda kayıp! 2-1

Geçen sezon Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen yeşil-beyazlılar, iç sahada oynadığı oyunu deplasman maçlarına yansıtamıyor.

'Yeniden zirveye' sloganıyla sezona başlayan ve transferin son günlerinde tahtayı açan, ardından iddialı takım kuran timsah, deplasmanlarda galip gelemiyor.

İlk deplasman maçında Fatih Karagümrük'e 3-1 kaybeden yeşil-beyazlılar, ardından Eskişehir deplasmanından 2-0 galibiyetle döndü. Ardından timsah deplasmanlarda Adana Demirspor'a 4-1, Altay'a ise 2-1 mağlup oldu.

Bu maçlarda 4 gol atan Bursaspor, kalesinde 9 gol gördü.

Evinde bambaşa Bursaspor

Öte yandan yeşil-beyazlılar, evindeki maçlara ise puan kaybetmiyor.

Bursa'da oynadığı maçlarda taraftarının da desteğini arkasına alan timsah, sahasında oynadığı 3 maçı da kazandı.

Bursaspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1, Osmanlıspor'u 2-1 ve BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 14:17
  1. Eskişehir
  2. Erzurum
  3. Adana
  4. Bursaspor
  5. Altay
  6. TFF 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te can pazarı! 5'i çocuk, 10 yaralı
    1. Gaziantep'te can pazarı! 5'i çocuk, 10..
    2. Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce..
    3. 'Fırıldak' Ahmet Hakan, Gezi..
    4. "Hafter'e bağlı Ruslar öldürüldü!"
    5. Bakan Hasan Taçoy'dan Rum yönetimine..
    6. 2005 sigorta girişli erkek ne zaman..
    7. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan..
    8. Depremden sonra ev ilanları değişti!..
    9. "Tereddüt etmeyiz" diyen ABD..
    10. Kekemelik nedir? Çocuklarda kekemelik..
    11. Romatizma nasıl anlaşılır? Romatizma..
    12. Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne..
    13. Şenol Güneş: Cumhurbaşkanı için 10..
    14. Yasin Börü'nün şehadetinin ardından 5..
    15. Bursaspor deplasmanda kayıp! 2-1
    16. İshal nedir? Bebeklerde ishal neden..
    17. Bekçi alımı| Milli Eğitim Bakanlığı..
    18. ABD beslemesi teröristlerden..
    19. Kabak yemeği nasıl yapılır? Kabak..
    20. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent..
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Arapça Kitap Fuarına 15 ülkeden 200 yayınevi katılıyor
    Arapça Kitap Fuarına 15 ülkeden 200 yayınevi katılıyor
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    2019-2020 eğitim öğretim yılı
    2019-2020 eğitim öğretim yılı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı