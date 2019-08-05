Bursaspor Basketbol'da transfer - Basketbol Süper Ligi ekibi, ABD'li oyuncular Chris Jones ve Allerik Freeman'ı kadrosuna kattı



BURSA (AA) - Basketbol Süper Ligi ekibi Bursaspor Basketbol, kadrosunu ABD'li oyuncular Chris Jones ve Allerik Freeman ile güçlendirdi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki oyun kurucu Chris Jones ve 24 yaşındaki skorer Allerik Freeman ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Jones, geçen sezon Belçika Ligi'nde 14,4 sayı, 3,9 ribaunt, 4,4 asist ortalamaları yakaladı. Freeman ise Macaristan'ın Alba Fehervar takımında ligde 14,8 sayı, 3,8 ribaunt ortalamasıyla oynadı.



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