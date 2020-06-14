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Aktüel

Bursa’nın simgesi Lunapark açılmak için gün sayıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Bursa’nın sembolleri arasında yer alan Lunapark “Yeni normal hayat” ile birlikte açılacağı günü bekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 10:19:09 -
Bursa’nın simgesi Lunapark açılmak için gün sayıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Bursa’nın sembolleri arasında yer alan Lunapark “Yeni normal hayat” ile birlikte açılacağı günü bekliyor.


Dünyayı etkisi altına alarak adeta kasıp kavuran korona virüs tedbirleri kapsamında lunaparklar yaklaşık 3 ay önce kapatıldı. Bursa’nın sembolleri arasında bulunan Lunapark kapılarına kilit vurularak adeta hayalet parka dönmüştü. Her gün binlerde insanın ziyaret ederek dönme dolap, atlıkarınca, ranger gibi oyun alanlarının makineleri her gün açılacakmış gibi tekrar bakım yapılırken, bir yandan da dünyayı etkisi altına alınan salgın için tedbirler alınıyor.


Lunaparkın açılması için gün saydıklarını ve her türlü dezenfektan işleminin yapıldığını söyleyen Lunapark sahibi Erdinç Sakder, "Lunapark yaklaşık 3 aydır kapalı. Şuanda çay bahçeleri, kıraathaneler de açıldı ama lunaparklar daha açılmadı. Bizde şuan lunaparkın açılmasını bekliyoruz. Tüm lunaparkımızı dezanfektan işlemleri yapıldı. Şuan da tek beklediğimiz lunaparkın açılma haberi." ifadesinde bulundu.

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