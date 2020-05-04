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Aktüel

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki karantina sonlandırıldı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde geçtiğimiz haftalarda karantinaya alınan Karaköy Mahallesi’ndeki uygulama sonlandırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 18:54:50 -
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki karantina sonlandırıldı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde geçtiğimiz haftalarda karantinaya alınan Karaköy Mahallesi’ndeki uygulama sonlandırıldı.


Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 17.04.2020 tarihinden itibaren Mustafakemalpaşa İlçesi Karaköy Mahallesinde uygulanan karantina uygulaması bugün itibariyle sonlandırılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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