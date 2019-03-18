Bursa’nın ilk Katı Atık Getirme Merkezi Osmangazi’den

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Bursa’da çöp toplamasını en verimli şekilde Osmangazi Belediyesi’nin uyguladığını dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Tarihi şehrin dokusunu ayağa kaldırarak, modern bir şehir inşa ediyoruz. Yaşanabilir bir Osmangazi için hizmetlerimizi en etkin şekilde sürdürüyoruz” dedi.



136 MAHALLEDE HİZMET VERİLİYOR



Gelişimin hızlı olduğu Demirtaş bölgesinde çevreci projeleri öne çıkardıklarını kaydeden Dündar, “Geri dönüşüm atıklarının doğru yöntemle toplanması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. 136 mahallemizde her gün çöp toplayarak, yoğun caddelerimiz, yaya kaldırımları, meydanlarımızda süpürgeci personellerimiz ile kesintisiz hizmet veriyoruz. Tüm dünyada giderek büyük bir çevre sorunu haline gelen elektronik atıklar konusunda 2008 yılından bu yana başarılı çalışmalara imza atıyoruz. Belediyemiz bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda İstanbul Elektrikli ve Elektronik Atık Zirvesinde ‘E-Atık Kahramanı’ ödülüne layık görüldü. Bu durum sadece Bursa ile sınırlı kalmadığımızın açık bir göstergesi” diye konuştu.