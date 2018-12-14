



BURSA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve grekoromen stilde son iki yılın dünya şampiyonu milli sporcu Metehan Başar, gençlerle söyleşide buluştu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünce düzenlenen "Bursa'nın gençleri, sporun yıldızlarıyla buluşuyor" etkinliği, federasyon başkanı Musa Aydın ve milli güreşçi Metehan Başar'ı gençlerle buluşturdu.

Başkan Musa Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güreşte yakaladığı başarıyı devam ettirmek istediklerini aktardı.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda kazanılan 8 madalyanın 5'inin güreşten geldiğini hatırlatan Aydın, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bu madalya sayısını en az 6'ya çıkarmamız lazım. Elde ettiğimiz başarıyı üstüne koyarak sürdürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Metehan Başar: "Çocukların spor yapmasını öneriyorum"





Milli güreşçi Metehan Başar, sporun insanı her şekilde geliştirdiğini, insan hayatının her alanında sporun etkisi olduğunu belirtti.

Sporun fiziksel gelişimin yanı sıra zihinsel gelişimi de olumlu etkilediğini vurgulayan 27 yaşındaki güreşçi, "Mutlaka profesyonel sporcu olacağım diye bir şey yok. Sporla tanışan bir insanın spora devam etmesi halinde bu durum, mutlaka hayatının her alanına olumlu yansıyor. Öz güvenli olma, doğru karar verme gibi diğer insanların bir adım önünde olmasını sağlıyor. Bundan dolayı çok küçük yaştan itibaren çocukların spor yapmasını öneriyorum." ifadelerini kullandı.





- "Amcamın maçlarını izleyerek güreşe başladım"





Sporcu bir aileden geldiği için hep sporun içinde olduğunu anlatan Metehan Başar, şunları kaydetti:

"Güreşte geçmişten bugüne birçok örnek alınabilecek sporcu var. O yüzden birini örnek göstermek zor. Benim ailem de sporcuydu. Amcamın maçlarını izleyerek güreşe başladım. Çok küçük yaştan itibaren amcam Hakkı Başar'ın güreş müsabakalarını televizyondan izliyordum. Evet, birçok Türk sporcu uluslararası müsabakalarda madalyalar kazandı, rekorlar kırdı. Hepsine ayrı ayrı saygı duyuyorum ama benim örnek aldığım kişi, benim güreşe başlamama vesile olan ve bu başarıları elde etmemi sağlayan amcam Hakkı Başar oldu."