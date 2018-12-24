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Bursalı şef, pastasıyla altın madalya kazandı

Uluslararası ödüllü pasta şefi Metin Taşçı, Belçika'nın başkenti Lüksemburg’da düzenlenen 'Dünya Gastronomi Olimpiyatı’nda, 'Rıhtım Patisseria' adlı pastasıyla altın madalya kazandı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:13
Bursalı şef, pastasıyla altın madalya kazandı

Bursa'da bir pastanenin ’uluslararası ödüllü’ pasta şefi Metin Taşçı, Lüksemburg’da düzenlenen 'Dünya Gastronomi Olimpiyatı’nda, 'Rıhtım Patisseria' adlı pastasıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Daha önce 2016 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen 'Cake Show’da ikinci olarak gümüş madalya, 2017 yılında yine İstanbul’da yapılan 'Gastronomi Festivali’nde birinci olarak altın madalya, aynı yıl İngiltere’nin Birmingham kentindeki ’Cake International’ etkinliğinde ise 2 ayrı ürünle bir birincilik ve bir de ikincilik  derecesiyle bir altın ve bir gümüş madalyanın sahibi olan Taşçı, Lüksemburg’da düzenlenen Dünya Gastronomi Olimpiyatı'na 3 ay süren ’Rıhtım Patisseria’ adlı eseriyle katıldı.

100 tam puanla juri özel ödülünü aldı

Rıhtım Pastaneleri'nin sahipleri Ali, Ömür ve Özlem Genç’in de desteğini arkasına alan Metin Taşçı, 40’ı aşkın ülkeden 200’den fazla sektör temsilcisinin canlı performans gösterdiği yarışmada ‘Rıhtım Patisseria’ isimli eseriyle altın madalyanın yanı sıra 100 tam puan alıp ’Juri Özel Ödülü’ne de layık görüldü. İşletme sahiplerinden Ali Genç, düzenlenen basın toplantısında, Taşçı’nın elde ettiği derece nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi. Taşçı’nın 24 yıldır firmalarında görev yaptığını anlatan Genç, ‘’Ustamız da katıldığı yarışmalardan göğsümüzü kabartan derecelerle ayrılıyor. Her yerden iddialı eserler geldi. Bronz madalyanın bile önemli olduğu yarışmadan bizim eserimiz altın madalya ve 100 tam puanla juri özel ödülünü aldı. Türkiye adına bir ilk gerçekleşti. Hem Bursa hem de Türkiye adına onurluyuz" diye konuştu. Ömür ve Özlem Genç de toplantıda kazandıkları ödül için mutlu olduklarını belirttiler.

'Ödülümü ülkeme armağan ediyorum'

Pasta Şefi Metin Taşçı, 24 yıldır büyük bir mutlulukla çalıştığı işletme adına son yıllarda yaptığı eserlerle yarışmalara katıldığını anlattı. İstanbul ve Birmingham’da elde ettiği başarılı sonuçların ardından Lüksemburg’daki yarışmaya da iddialı hazırlandığını dile getiren Taşçı, ‘’Yaptığım eser Lüksemburg’da en fazla dikkat çekenlerden oldu. Büyük ilgi gördük. 100 tam puanla Türkiye’ye ilk kez bu ödülü getirmenin onurunu yaşadım. Ödülümü ülkeme armağan ediyorum. Bundan sonraki yarışmalara da en iyi dereceleri elde etmek için hazırlanacağım. Bana desteklerini esirgemeyen Genç ailesine de teşekkür ederim" dedi. Taşçı daha sonra Genç ailesi tarafından kendisine özel olarak hazırlanan pastayı kesti. Pasta izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 17:13
  1. İstanbul
  2. Bursalı şef
  3. pastasıyla altın madalya kazandı
  4. Dünya Gastronomi Olimpiyatları
  5. Rıhtım Patisseria
  6. Metin Taşçı

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