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Bursa'dan yürekleri ferahlatan haber

Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar görürken, arazide bulunan incir ve zeytin ağaçları da hasar gördü.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yakındaki bağ evlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Dereköy Mahallesi Koca Orman mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kurumuş otların bulunduğu alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Mudanya Orman İşletme Şefliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

 

Ekiplerin müdahalesine, bölgede bulunan köylüler de traktörlerinin arkasındaki su tanklarıyla destek verdi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu yakındaki bağ evlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar görürken, arazide bulunan incir ve zeytin ağaçları da hasar gördü.

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