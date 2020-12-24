Bursa'dan Suriye'ye 2 yardım tırı yola çıktı

BURSA (AA) - Sadakataşı Derneği Bursa Temsilciliği ve Emir Sultan İnsani Yardım Gönüllülerince temin edilen 2 tır dolusu yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi.

Yıldırım ilçesindeki Sinandede Mahallesi'nde düzenlenen uğurlama töreninde bir konuşma yapan Sadakataşı Derneği Acil Yardımlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Recep Çelik, 10 yıldır başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında din, dil ve ırk ayrımı olmadan insani yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İçinde bulunulan kış mevsiminde özellikle yurt içi ve dünyanın pek çok noktasında, zor şartlarda yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi mazlumlara destek olduklarını vurgulayan Çelik, "Bu kapsamda Bursa Emirsultan İnsani Yardım Gönüllüleri tarafından toplanarak tarafımıza teslim edilen 2 tır dolusu yakacak, gıda kolisi, çocuk bot, mont ve muhtelif giyim eşyaları kamplarda yaşayan Suriyelilere ulaştırılmak üzere tırlarımızı uğurluyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından 2 tır, dualarla Suriye'ye uğurlandı.