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Yerel Bursa'dan kötü haber geldi: 3 kişi yaşamını yitirdi!
Yerel

Bursa'dan kötü haber geldi: 3 kişi yaşamını yitirdi!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, kontrolden çıkan aracın köprülü kavşağın beton duvarına çarpması sonucu Begüm Şevval Usta (26), Nureddin Acar (73) ve Müzeyyen Acar (74) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza İrfaniye mevkii İzmir yolu gidiş istikametinde yaşandı. Begüm Şevval Usta (26) idaresindeki 07 NM 933 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile köprülü kavşağın beton demirlerine çaptı.

Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, 5 kişi araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç itfaiye personeli tarafından kesilip, yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

12 yaşındaki çocuğu yoldan geçen çocuk acil doktoru kalp masajı yaparak kurtardı
Kaza sırasında yoldan geçen ve Antalya'da bir hastanenin çocuk acil doktoru olarak görev yapan sürücü, olay yerinde durup yaralılara müdahale etti.

Ağır yaralanan ve kalbi duran Ş.A. (12), yoldan geçerken durup müdahale eden çocuk acil doktoru sayesinde yeniden hayata döndü. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yaralılar ambulanslara taşındı.

Sürücü Begüm Şevval Usta ve araçta bulunan Nureddin Acar (73) ile Müzeyyen Acar (74) hayatlarını kaybederken, ağır yaralanan Ş.A. (12) ile Filiz Usta (51) hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri devam ederken, kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

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