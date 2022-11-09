Bursa'daki yangın faciasında 9 tabut yan yana dizildi! O detay herkesi kahretti

Bursa'da dün gece merkez Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi'nde sobadan çıktığı ifade edilen yangında 30 yaşındaki Amine El Cesim, yaşları 1 ile 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeni hayatını kaybetti. Soba bacası tıkalı olduğu için çıkan yangının meydana geldiği eve 3 ay önce taşındıkları ve baba kağıt topladığı için sokaklarda olduğundan kurtulduğu ortaya çıktı. Anne ve 8 çocuğun cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından Mihraplı Camisi'ne getirildi.

Tabutlar yan yana konulduğunda El Cesim ailesinin fertleri gözyaşlarına boğuldular. Yakınları tabuta sarılınca ortaya hüzünlü görüntüler çıktı.

Ankara'dan helikopterle Bursa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Mihraplı Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı. Bakan Soylu, kağıt toplayarak geçimini sağlayan 32 yaşındaki baba Hüseyin El Cesim'e sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Cenaze törenine Bakan Soylu ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından El Cesim ailesinin fertlerinin naaşları toprağa verilmek üzere Erdoğanköy Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

Olayda hayatını kaybeden Suriyeli 8 çocuğun olaydan bir süre önce mutlu günlerinde çektirdikleri fotoğraflar da görenlerin yüreğini burktu.

O eve 3 ay önce taşınmışlar

Suriye’nin Halep kentinden 2017 yılında savaştan kaçarak Bursa’ya gelen ailenin Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’ndeki bir eve yerleştiği, 3 ay önce de yangının çıktığı Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’ndeki daireye taşındıkları öğrenildi.

Kağıt toplayıcılığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan Husseın Aljasem’in kardeşi ile birlikte, bir yakınının cenazesi için taziye evine gittiği, oradayken evinin yandığını öğrendiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre sobadan yandılar

İtfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre, bacanın tıkalı olmasından dolayı geri tepen duman önce 9 kişinin yattığı odaya doldu. Bu sırada uykuda olan Amina Eltaha Elmuse ve 6 çocuğu ile eşinin kardeşinin 2 çocuğu karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sobadan çıkan kıvılcımın yatağı tutuşturmasıyla da yangın çıktı. Alevler kısa sürede odayı sararken, zehirlenmeden dolayı bilinçleri kapanan anne ile 8 çocuk yanarak yaşamını yitirdi.

Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye raporu ve otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevlendirilen 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 3 savcı soruşturmayı yürütüyor.

İçişleri Bakanı Soylu, törenin ardından gazetecilere, 9 kişiden bazılarının yangından, kimilerinin duman etkilenmesi sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi. Soylu şöyle konuştu: "Allah cennetiyle buluştursun, 8'i sabiydi, çocuktu. Birisi yetişkin, 6'sının annesi, 1 yaşından 11 yaşına kadar... Büyük bir imtihan, büyük bir sınav, aileleri için büyük bir sınav. Allah kimseyi mazlumlukla imtihan etmesin.

Bu çocuklar ve kaderi bu çocuklara benzeyen çocuklar için biz bırakın ülke yöneticisi, devlet yöneticileri, babaları olarak elimizden gelen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Çok etkilendiğimi söylemek isterim, hepimiz etkilendik. İnanın ifade etmekte zorlanıyorum. Allah rahmet eylesin, Allah cennetiyle buluştursun, bizi onlara mahcup etmesin inşallah."

En küçüğü 1, en büyüğü 9 yaşında

Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bir evde gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Olayda, içeride mahsur kalan anne Amina Eltaha Elmuse (31), çocukları Yasir (1), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali (10) ve Muhammed Aljasem (3) ile evde misafir olarak bulunan yeğenleri Ahmed (10) ve Ali El Cesim (11) hayatını kaybetmişti. Yangın başladığında evde bulunmayan ve sonradan gelerek ailesini kurtarmaya çalışan baba Hüseyin Aljasem ile binanın son katında yaşayan 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.