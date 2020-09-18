Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurlarıyla birlikte yakalanmalarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen M.Y, A.Ç, İ.G, E.D, M.S.S. ve F.Ö. yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 900 gram metamfetamin, 550 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. ve A.Ç, tutuklanırken, İ.G, E.D, M.S.S ve F.Ö. hakkındaki adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.