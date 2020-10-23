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Aktüel Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
Aktüel

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:51:42 -
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
BURSA (AA) - Bursa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kent merkezindeki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 70 yaşındaki E.Ş'ye ait evde yapılan aramalarda 420 gram esrar, diğer şüpheliler A.Y, İ.B, R.E. ve H.Ö’nün adres ve araçlarında ise 1 kilo 100 gram metamfetamin, 30 gram sentetik uyuşturucu, 4 hassas terazi ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yürümekte güçlük çeken E.Ş, araca polislerin yardımıyla binebildi.


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